Advarer før genåbningsdag: Klar med bødeblokken

Politiet vil være til stede med patruljer til fods og på cykel i København, når beværtninger åbner for byens øltørstige borgere 21. april. Politiet advarer mod at snyde med sit coronapas

Politiet vil være til stede rundt omkring i København i forbindelse med genåbningsdagen af restauranter, caféer og øvrige serveringssteder, der utvivlsomt vil tiltrække en stor del af byens borgere.

Det fortæller politiinspektør i Københavns Politi Tommy Laursen.

- Vi er til stede derude hele tiden, så hvis vi konstaterer nogen overtrædelser, vil vi agere ud fra de gældende regler. Vi har haft - synes vi selv - en god dialog med de erhvervsdrivende rundt omkring i byen.

- Så har vi et håb om, at folk generelt selv prøver at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så det ikke er os, der skal gå og lege Den Store Bastian, siger politiinspektør i Københavns Kommune Tommy Laursen.

Kan straffes med fængsel

En af de helt varme kartofler under genåbningen er coronapasset. Og politiinspektøren lægger ikke fingre imellem, hvis de fanger borgere i at fifle med deres coronapas.

- Hvis man snyder med sit coronapas, bliver det en helt anden sag end bare en overtrædelse af covid-reglerne. Så går vi over i straffeloven, og så kan man risikere at blive straffet firdobbelt i forhold til det.

- Så er det domstolene, der bestemmer, hvor meget de skal have. Vi går i hvert fald over i en straffesag, og jeg vil umiddelbart tro, at der sagtens kan være frihedsstraf i det, siger Tommy Laursen.

21. april bliver der åbnet for hanerne, da landets beværtninger åbner igen. Foto: Stine Tidsvilde

Hvis du skal nyde en øl på en af byens beværtninger, kræver det et coronapas , hvor du skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel fra tidspunktet, hvor testen er taget, såfremt du ikke har været smittet.

Kan straffes med bøde

For et coronapas i form af et positivt resultat af en covid-19-test gælder det, at denne er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, fremgår det af Erhvervsstyrelsens retningslinjer.

Kunder skal forevise et coronapas ved ankomst, og hvis det ikke er tilfældet, kan indehaveren bortvise kunden, fordi der ellers vanker bøder til indehaveren af beværtningen.

Bødestørrelse for erhvervsdrivende For erhvervsdrivende vil bødens størrelse afhænge af størrelsen af virksomheden. For små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) er den vejledende bødetakst i førstegangstilfælde 3.000 kr., 6.000 kr. i 2.gangstilfælde og 9.000 kr. i 3. gangstilfælde. For mellemstore virksomheder (10-49 ansatte) er fastsat en vejledende bødetakst på 6.000 kr. i førstegangstilfælde, 12.000 kr. i 2. gangstilfælde og 18.000 kr. i 3. gangstilfælde. For store virksomheder (50 ansatte eller derover) er fastsat en vejledende bødetakst på 12.000 kr. i førstegangstilfælde, 30.000 kr. i 2. gangstilfælde og 45.000 kr. i 3. gangstilfælde. Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde og derover. Kilde: Coronasmitte.dk

Undlader kunden at efterkomme en bortvisning, er den vejledende bødestørrelse i førstegangstilfælde 2500 kr. Taksten på bøderne vil stige, hvis der er gentagne brud.

Afslutningsvis har politiinspektøren en appel til borgerne, når øltørsten skal lukkes.

- Vi har et håb om, at befolkningen tænker sig godt om og glæder sig over, at man kan gå ud og få en øl og noget at spise, men i øvrigt opfører sig pænt.

- Det er nu, vi skal holde fast, fordi vi har gået igennem så meget sammen i så lang tid. Så ville det være ærgerligt, hvis man ikke kunne finde ud af det her til sidst, siger Tommy Laursen.

Kravet om coronapas bortfalder, hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test, er under 15 år, eller har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der frigør dig for en coronatest.