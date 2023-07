Advarer: Gør det ikke!

To kommuner fraråder badning bestemte steder på grund af bakterier

Det danske sommervejr indbyder i disse ikke ligefrem til badning.

Men hvis man alligevel skulle driste sig til at tage en dukkert, skal man være opmærksom på badevandskvaliteten.

To kommuner advarer nemlig mod at hoppe i vandet bestemte steder.

Der er tale om Gentofte og Furesø Kommune, der fraråder badning ved henholdsvis Skovshoved Havbad og Furesøbad.

Begge steder er årsagen, at der er fundet bakterier i vandet.

'Sundhedsskadelige bakterier'

Furesø Kommune oplyser, at en badevandskontrol har vist, at der kan være 'sundhedsskadelige bakterier' i vandet.

'Advarslen vil blive annulleret, når badevandet igen er rent,' lyder meldingen.

I Gentofte Kommune holder man ligeledes løbende øje med kvaliteten af badevandet.

Her har en vandprøve påvist, at der er 'bakterier over grænseværdien', hvilket altså har medført advarslen.