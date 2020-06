Advarer hundeejere: Zara indlagt med cannabisforgiftning

En britisk staffordshire bull terrier blev vind og skæv og måtte indlægges efter at have spist cannabis på en gåtur

'Det tager kun et øjeblik og en hurtig haps'.

Sådan lyder advarslen fra hundeejer Louise Fields, der tirsdag måtte skynde sig til dyrelægen med sin staffordshire bull terrier Zara, efter hunden var blevet dårlig under en gåtur.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Louise Fields, der driver dyreinternatet Dogs 4 Rescue i Salford uden for Manchester til daglig, har delt historien på internatets Facebook-side.

Her fortæller hun, hvordan hun var ude og lufte tre år gamle Zara og to af internatets andre hunde. Da de kom tilbage fra turen, gik der ikke land tid, før hun fandt Zara i kramper i køkkenet.

'Jeg tænkte, at noget var seriøst galt, så jeg tog hende direkte på dyrehospitalet. De fik en mistanke om, at hun havde spist noget giftigt,' skriver Louise Fields på Facebook.

Stank af cannabis

På dyrehospitalet blev Zara indlagt, og på vej hjem kørte Louise Fields den tur, som de havde gået tidligere. Her fandt hun cirka 20 sorte affaldsposer.

'Da jeg undersøgte dem, viste de sig at indeholde jord med små hvide stykker i, plantedele, beholdere med flydende mad og almindeligt affald,' skriver hun.

'Det havde en tydelig lugt, og en nabo bekræftede, at skraldet kom fra nogen, der dyrker cannabis.'

Da Louise Fiels kontaktede dyrehospitalet, fortalte de hende, at de havde taget en prøve fra Zaras mave, der også lugtede kraftigt af cannabis.

Dagen efter blev Zara udskrevet og er nu i god behold.

Rammer ligesom hos mennesker

Sidste forår var den danske gravhund Tilde ude for en lignende oplevelse, da den kom til at spise enden af en joint på en gåtur i Hørsholm.

I den forbindelse sagde Hanne Knude Palshof, der er formand for fagruppen Familiedyr hos Den Danske Dyrlægeforening, til Frederiksborg Amts Avis, at det eneste, man som hundeejer kan gøre, er at vente på, ar effekten af cannabissen fortager sig.

- Vi har indimellem henvendelser om lignende episoder, og det, der sker, er, at hundene bliver skæve, ligesom mennesker ville blive det. Vi registrerer ikke, hvor ofte det sker, men jeg har set det før, fortalte hun til Frederiksborg Amts Avis.