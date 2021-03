Advarer imod juridisk kønsskifte: - Principielt forkert

Børnelæge, professor og tidligere formand for Det Etiske Råd er stærkt kritisk overfor juridisk kønsskifte, som rådet nu vil give børn ned til 10 år mulighed for

16 ud af 17 medlemmer i Etisk Råd anbefaler nu, at børn får mulighed for juridisk kønsskifte. Heraf mener 14 af medlemmerne, at en grænse omkring 10-12 år vil være passende.

Anbefalingen kommer, efter at regeringen sidste år bad rådet tage stilling til spørgsmålet, skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge formanden for Etisk Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, har børn i 10-12-års alderen allerede en fast idé om deres egen kønsidentitet på dette tidspunkt.

Men ifølge Gorm Greisen, der er overlæge og professor i pædiatri og i øvrigt tidligere formand for selv samme Etiske Råd, er det den helt forkerte vej at gå.

'Principielt forkert'

Han mener, at juridisk kønsskifte i sig selv er problematisk og sammenligner det med, hvis nogen ville skifte 'juridisk alder'.

- Jeg mener, juridisk kønsskifte er principielt forkert, fordi man vil afgøre et juridisk anliggende ud fra noget subjektivt, altså hvad man føler sig som.

- På et andet område kunne der være nogle, som vil registreres med en anden alder, fordi de føler sig ældre eller yngre end de er, siger Gorm Greisen.

Til at illustrere alders-eksemplet bruger professoren det, som samfundet har fastsat aldersgrænser for, herunder kørekort, pension og våbentilladelser.

- Der kunne opstå problemer, hvis man selv bestemte sin alder og dermed også helt selv bestemte, hvornår man var klar til at få kørekort eller pension, siger Gorm Greisen.

Køn har en mindre juridisk betydning end alder, men for Gorm Greisen er det et principielt spørgsmål om jura.

- Der har for eksempel været særlige bonusser for at ansætte kvinder som professorer på universiteterne, fordi man gerne vil have flere kvinder ind. Hvis man tager det eksempel i forhold til det juridiske, så kunne ansøgeren skifte juridisk køn og instituttet få en million, forklarer han.

En social konstruktion?

Vores samfund er mere indrettet efter køn, end vi måske tænker over i det daglige, når alt fra tøj til toiletter designes og opdeles efter køn. Der har i mange år været værdikamp om, hvor vidt køn er mest biologisk eller socialt betinget.

En af nutidens største amerikanske kønsteoretikere og filosoffer, Judith Butler, skrev allerede i 1990 om, at køn er noget man gør, og ikke noget, man har.

Hendes filosofi er, at selvom man fødes med et biologisk køn, så er den adfærd, man udviser som enten dreng eller pige, en social konstruktion. Altså noget, som børnene lærer og påvirkes til ud fra sociale normer.

I 2014 blev det muligt for voksne at foretage juridisk kønsskifte i Danmark uden at være i hormonbehandling, altså få skiftet det sidste lige eller ulige ciffer i CPR-nummeret, så det passer til éns identitet.

Overlæge Gorm Greisen mener, at juridisk kønsskifte er et mindre spørgsmål end kønsforandrende behandling af børn, og at hensynet til børn med 'udtalt kønsubehag' har haft overvægten i Etisk Råds stillingtagen.

Han mener i stedet, at man kan overveje andre muligheder end at gøre køn til et juridisk spørgsmål.

- Loven er noget, vi har mellem hinanden i samfundet, som vi styrer vores fællesskab efter. Hvis man ville gøre noget reelt, så skulle man strege køn fra loven, så mænd og kvinder bliver lige for loven, og så ’juridisk køn’ bliver irrelevant, siger han.

