Advarer: Kan blive 50 grader

Netop som varmen er ved at aftage i Danmark og det meste af Europa igen, forudsiger man længere mod øst meget høje temperaturer lige om hjørnet.

Det skriver Reuters.

De næste ti dage forventer man i Kina en række af hedebølger. En kraftig temperaturstigning forventes allerede lørdag, inden der bygges op til hedebølger.

China Meteorological Institute forudsiger, at temperaturerne i byen Turpan kan nå 50 grader i løbet af den næste uge.

Vilde temperaturer

Flere regioner kan blive over 40 grader lørdag ifølge Fu Jiaolan, leder af China Meteorological Institute. Der er udstedt farevarsler, og beredskabet er på højeste niveau.

Det er blandt andet i Provinsen Zhejiang, som er hjemsted for meget kinesisk industri, og derfor laves der ekstra tiltag for at passe på både medarbejderne og fabrikkerne.

- Hvert år tager vi skridt til at gøre det mere behageligt for arbejderne, for eksempel giver vi dem is, når det bliver for varmt, forklarer Leo Zhang, administrerende direktør for virksomheden Sika China til Reuters.

Der er uvished om, hvad den højest målte temperatur i Kina er indtil nu. Ifølge kinesiske medier blev rekorden sat i 1743, hvor der blev målt 44,4 grader. Dog rapporterede en lokal tv-station om 50,3 grader i 2015.