Advarer: Kan ende katastrofalt

Topledere for USA's største flyselskaber advarer om, at udrulningen af 5G-netværket i landet kan betyde masseaflysninger i flytrafikken

Onsdag planlægger to af de store teleselskaber i USA, AT&T og Verizon, at rulle deres 5G-dækning ud. Teknologien lover høj hastighed, men det kan ifølge en række amerikanske flyselskaber betyde, at flere fly vil blive ubrugelige.

Det skriver Reuters.

Flere topledere i de største amerikanske flyselskaber har i et brev advaret om, at det vil kunne få alvorlige konsekvenser og i værste fald betyde masseaflysninger og strandede passagerer, hvis udrulningen sker som planlagt.

'Det betyder, at på en dag som i går ville mere end 1100 fly og 100.000 passagerer opleve aflysninger, omveje og forsinkelser. Der skal handles nu,' advarer toplederne, der skriver, at det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for USA.

'For at sige det ligeud vil handlen i landet stoppe,' lyder det faretruende i brevet, der også er blevet skrevet under af fragtselskaberne FedEx og UPS.

Lederne beder derfor om, at 5G-netværket ikke bliver implementeret i en af radius af tre kilometer omkring landets lufthavne.

Udsat to gange tidligere

Tidligere har det amerikanske luftfartstilsyn FAA advaret om, at den nye 5G-teknologi ville udgøre en større risiko for flyene. Teknologien kan nemlig volde problemer for instrumenterne, flyene bruger til at måle højde.

AT&T og Verizon har derfor tidligere udskudt udrulningen af 5G-netværket to gange på grund af luftfartstilsyns advarsel. De to selskaber har betalt omkring 520 milliarder kroner for rettighederne til at udrulle 5G i landet.