Advarer: Kan udnyttes til 'masseødelæggelse'

Et australsk parlamentsmedlem har i en frygtindgydende tale advaret om de problemer, der kan opstå, hvis mennesker mister kontrollen over kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan føre til en eksplosion af intelligens, som i værste fald kan være katastrofal.

Sådan lyder advarslen fra det australske parlamentsmedlem Julian Hill, som i en tale for parlamentet kræver, at der laves en undersøgelse af fordelene og risiciene forbundet med kunstig intelligens.

Betydelig skade

Mens Hill anerkender, at kunstig intelligens har 'potentialet til at revolutionere vores verden på måder, vi endnu ikke kan forestille os', udtrykker han samtidig alvorlig bekymring.

- Hvis kunstig intelligens overgår menneskelig intelligens, kan det forårsage betydelig skade mod menneskeheden, hvis dets mål og motivationer ikke er i overensstemmelse med vores egne, siger Julian Hill.

Parlamentsmedlemmet frygter, at kunstig intelligens i hænderne på den forkerte person kan udnyttes til masseødelæggelse.

Han peger blandt andet på risikoen for, at kunstig intelligens kan benyttes i krigsførelse og dermed udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed.

Brugte chatbot til tale

I en passage kommenterede Hill desuden på de udfordringer, kunstig intelligens kan medføre i uddannelsessystemet, fordi det giver studerende en 'uretfærdig fordel', mens undervisere er ude af stand til at 'opdage og adressere snyd'.

Senere indrømmede han, at han havde brugt den omdiskuterede kunstige intelligens ChatGPT til at skrive elementer af sin tale. Han forsatte med at opliste trusler, som chatbotten selv havde formuleret.

Heriblandt risikoen for jobtab og muligheden for at fastholde allerede eksisterende diskrimination. Samtidig lød advarslen, at kunstig intelligens kan udnyttes til ondsindede formål som cyberangreb og misinformation.

