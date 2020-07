Advarer: Knive kan vride sig løs

Har du for nylig købt en buskrydder, kan det være en god idé at læse nærmere her.

Der er nemlig risiko for, at en eller flere kæder og knive kan rive sig løs under brug og blive slynget væk fra buskrydderen med stor kraft til fare for personer i nærheden.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge styrelse udgør fejlen 'en betydelig risiko' for personer, der anvender produktet.

'Sikkerhedsstyrelsen har afgivet påbud om at stoppe salg og markedsføring af produktet samt tilbagekalde det', står der i pressemeddelelsen.

Har du købt produktet, skal du stoppe med at anvende det og sende det retur til leverandøren eller destruere det.