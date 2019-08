Advarer: Kød med gule pletter trukket tilbage

Hvis man for nylig har købt sig en hamburgerryg, kan man med fordel lige kaste et ekstra blik på kødet.

Coop Danmark A/S tilbagekalder nemlig nu 'Coop Hamburgerryg', fordi der er fundet enkelte pakninger med gule pletter. Derfor er produktet ikke egnet til menneskeføde.

Varen er blevet solgt i Kvickly, Super Brugsen, Dagli/Lokalbrugsen, Fakta, Coop.dk/Mad, oplyser Fødevarestyrelsen.

Hvis man har været så uheldig at have købt et stykke hamburgerryg med pletter på, kan man levere produktet tilbage i butikken, hvor det er købt.