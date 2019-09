Advarer: Kog vandet

Man skal koge vandet, inden man drikker det i den jyske by Hem.

Det oplyser Hem Vandværk i en meddelelse på deres hjemmeside. Advarslen kommer efter en vandprøve foretaget 17. september, som viser spor af coli-bakterier.

Ifølge vandværket skal de udsatte beboere koge vandet i to minutter, hvorefter bakterierne er dræbt. Hvis man bruger en elkedel til at koge vandet, skal man koge det to gange med en til to minutters mellemrum mellem hver kogning.

Vær sikker

Man skal huske, at vandet ikke opnår den krævede temperatur, når man laver enten kaffe eller te. Derudover skal man også huske ikke at bruge vandet til for eksempel at skylle salat eller andre rå grøntsager.

Man kan dog stadig vaske tøj i vandet, ligesom man også kan koge kartofler, spaghetti og lignende, da vandet under tilberedningen vil nå den krævede temperatur.

Vandværket oplyser desuden, at de er overbevist om, at foreruningen stammer fra en tilkobling af en ny hovedledning. Der vil blive foretaget nye prøver mandag 23. september, hvorefter der vil blive taget stilling til, om vandet stadig skal koges.