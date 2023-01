Advarer: Kraftig vind

Vindfølsomme køretøjer frarådes her til morgen at krydse Øresundsbroen

Hvis du er tidligt på færde på nytårsdag, så skal du være særligt opmærksom på, at kraftig vind lige nu kan påvirke kørslen med vindfølsomme køretøjer på Øresundsbroen.

Sådan lyder advarslen søndag morgen fra Vejdirektoratet.

De mere vindfølsomme køretøjer frarådes derfor i øjeblikket at passere broen.

- Jeg forventer, at den kraftige vind stilner af i løbet af eftermiddagen, men lige nu kan vinden altså påvirke kørslen med vindfølsomme køretøjer, siger vagthavende ved Vejdirektoratet Peter Bruun-Mogensen.

- Vi fraråder derfor, at man her til morgen tager turen over Øresundsbroen i vindfølsomme køretøjer, siger han.

Vinden forventes som sagt at aftage først på eftermiddagen.

Kraftig blæst i det sydfynske

I det sydfynske skal man ligeledes være ekstra agtpågivende, hvis man pønser på at krydse enten Svendborgsundbroen eller Langelandsbroen.

Her kan kraftig blæst nemlig også i løbet af formiddagen skabe problemer for vindfølsomme køretøjer.

Du kan holde dig opdateret på de seneste meldinger fra Vejdirektoratet lige her.