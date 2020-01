Advarer kunder: - Det er fup!

Både YouSee og Forbrugerrådet Tænk advarer kunderne mod at hoppe på et fup-nummer, hvor falske mails er i omløb

Det er ikke kun tekniske problemer, der for tiden rammer YouSee hårdt.

Den danske tv-gigant er nemlig blevet ramt af hackerangreb, hvor hackere udgiver sig for at være fra YouSee.

Her forsøger hackerne i en falsk mail at opkræve penge fra kunderne ved at fortælle, at kunderne mangler at oplyse deres betalingsoplysninger.

Derfor advarer YouSee og Forbrugerrådet Tænk nu i fællesskab mod de falske mails, og de opfordrer alle til at ignorere mailsne uden tøven.

'I disse dage skal du være særlig opmærksom, hvis du modtager en mail fra "YouSee". Virksomhedens navn bliver igen misbrugt af svindlere, der forsøger at franarre danskerne deres personlige oplysninger. Mailen beder dig om at betale en ubetalt faktura eller opdatere din betalingsmetode. Klik ikke på linket i mailen, og slet den fra din indbakke,' lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i en offentlig meddeldelse.

Artiklen fortsætter under billedet:

Foto: Forbrugerrådet Tænk

Også hos YouSee er meldingen klar. Man skal ikke hoppe i fælden. Det oplyser YouSee i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Der er desværre mails i omløb, der til forveksling ligner en mail fra YouSee. Svindlerne er blevet bedre til at efterligne vores grafikker, tekst og sprog, og derfor har flere kunder henvendt sig med spørgsmål til ægtheden af disse mails. Vi kan ikke forhindre, at nogen misbruger YouSee’s navn i denne sammenhæng, men vi forsøger at begrænse skaden med information til vores kunder om phishing og gennem sikkerhedstiltag,' skriver Niels Nørgaard, der er kommunikationsrådgiver hos YouSee.