Advarer: Lange ventetider i lufthavnen

Skal man rejse med fly fra Københavns Lufthavn søndag, kan det være en god idé at komme i rigtig god tid.

Lufthavnen advarer nemlig mod 'længere ventetider end normalt', fremgår det af dens hjemmeside.

De længere ventetider skyldes, at lufthavnen oplever særligt mange passagerer. Københavns Lufthavn opfordrer derfor også til, at man kommer i ekstra god tid og sørger for at være forberedt med de nødvendige rejsedokumenter.

Kø-kaos

Søndag er ikke den første dag i denne uge, lufthavnen er under pres. Torsdag var der decideret kø-kaos i lufthavnen. Her var der køer så lange, at de strakte sig helt fra metroen og fortsatte flere hundrede meter gennem lufthavnen, skrev B.T.

Som følge af de absurde køer var der også flere passagerer, der slet og ret ikke engang nåede deres fly, erkendte Lise Agerley Kürstein, der er kommunikations- og pressechef i Københavns Lufthavn, over for mediet.

Det er måske ikke så mærkeligt, at Københavns Lufthavn er under pres i disse dage. Onsdag meddelte den således i en pressemeddelelse, at der i april var det højeste antal passagerer i to år.

Og den stigende rejselyst har betydet perioder med længere ventetider i sikkerhedskontrollen. Der er nemlig mangel på personale, fordi det tager flere måneder at uddanne, træne og få godkendt medarbejdere af myndighederne.

- Vi i fuld gang med at uddanne de mange nye medarbejdere, og inden længe er vi oppe på fuld bemanding, så vi er klar til sommeren, udtalte kommerciel direktør Peter Krogsgaard.