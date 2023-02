Advarer: Macho-adfærd er farlig på vejen

'Hastighed, alkohol, stoffer, træthed ... hvad nu hvis vi skal tilføje maskulinitet til listen?'

Spørgsmålet bliver stillet i en ny kampagne fra Frankrigs trafiksikkerhedsråd, som skal sætte fokus på kønnet adfærd bag rattet.

Det skriver The Guardian.

Kampagnen er ledsaget af en video, der viser fædre til deres sønners fødsel. Videoen skal vise mænd som følsomme mennesker i modsætning til macho-stereotyper.

Det er første gang, at det franske råd advarer om, at maskulinitet kan spille en rolle på lige fod med hastighed, alkohol, stoffer og træthed i antallet af trafikulykker.

Stereotyper overføres

I forbindelse med kampagnen har sociolog Alain Mergier foretaget et studie af maskulinitet og kørsel på tværs af alle aldersgrupper.

- Det er slående, hvordan visse stereotyper vedvarende overføres fra far til søn, heriblandt bilen som et symbolsk objekt for maskulinitet, mandlig identitet og virilitet, siger han.

Sociologen fortæller, at der i samfundet er en underliggende forståelse af, at drenge og mænd instinktivt er fortrolige med bilen, hvilket leder til en formodning om, at mænd instinktivt ved, hvordan man kører bil. Det kan ifølge Mergier føre til overdrevet selvtillid i farlige situationer.

- Det kunne føre til en følelse af, at en mand skal bevise sig selv ved at mestre et køretøj ved for eksempel at accelerere eller bryde hastighedsgrænser for at vise, at 'jeg er en rigtig mand', forklarer han.

Alvorligt problem

I 2022 udgjorde mænd 78 procent af de personer, som mistede livet i trafikulykker i Frankrig. Ifølge The Guardian er det tal tæt på gennemsnittet på tværs af EU.

Samtidig udgjorde mænd 84 procent af de personer, som var mistænkt for at have forårsaget en ulykke, mens mænd udgjorde 93 procent af spritbilister involveret i en ulykke.

Florence Guillaume fra det franske trafiksikkerhedsråd understreger, at kampagnen ikke har til formål at stigmatisere eller skyde skylden på mænd generelt. Hun kalder antallet af mænd, som dør på vejene, et alvorligt problem.

- Det betyder ikke, at alle mænd er dårlige bilister - det passer ikke, siger hun.

Guillaume forklarer, at det i stedet handler om, at samfundet bør foretage et grundigt eftersyn af det pres for at køre hurtigere eller dominere vejen, som nogle mænd kan opleve.