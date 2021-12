Advarer mod børnejulekalender

Julekalenderen 'Fidget toy advent calendar' indeholder et stykke legetøj, hvis indpakning kan udgøre en kvælningsrisiko for børn, advarer Sikkerhedsstyrelsen

Bag låge nummer 16 i børnejulekalenderen 'Fidget toy advent calendar' ligger et stykke legetøj, som kan være farligt.

Legetøjet er pakket ind i en rund beholder, og den kan udgøre en kvælningsrisiko for selv større børn.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

'Den runde beholder kan være svær for børn at åbne, hvilket kan betyde at børnene tager tænderne til hjælp, for at få legetøjet ud,' lyder det i advarselen, som fortsætter:

'Beholderen kan herefter dele sig i to i munden på barnet, og i værste fald blokere luftvejene.'

Derfor anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at man fjerner beholderen fra sit barn, hvis man har købt julekalenderen.

Derudover opfordres der til, at man er særligt opmærksom på, om andet legetøj i kalenderen kan være pakket ind i en lignende beholder.