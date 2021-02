Advarer mod colibakterier i drikkevand: Her skal du koge vandet

Bor du på Frederiksberg, skal du sørge for at koge dit drikkevand.

Sådan lyder anbefalingen fra Frederiksberg Forsyning udarbejdet i samarbejde med kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed, oplyser de på Facebook.

Colibakterier

Anbefalingen skyldes, at der er fundet colibakterier i drikkevandet.

'Det betyder, at vi anbefaler, at man koger vandet, før man drikker det eller bruger det til madlavning,' skriver Frederiksberg Forsyning på det sociale medie.

'Der er kun en meget lille risiko for, at man bliver syg, hvis man har drukket af vandet, men det anbefales, at vandet koges fra nu af, før man drikker det,' fortsætter de og tilføjer, at man fortsat kan vaske hænder og tage bad i vandet.

Kilden til forureningen er ikke fundet, men Frederiksberg Forsyning oplyser, at de arbejder intensivt på at spore den.

'Når kilden er fundet og forureningen er stoppet vil kogeanbefalingen kunne ophæves,' skriver de.