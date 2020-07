Advarer mod dansk webshop

Fra 49 kroner én gang om måneden til 899 kroner tre gange om måneden.

Det er den seneste tid blevet virkeligheden for flere kunder hos den danske webshop Bilablau. Prisen for et medlemskab hos webshoppen er nærmest eksploderet for kunderne, der ikke har fået nogen forklaring.

Flere vidste slet ikke, at de havde fået et automatisk medlemskab hos webshoppen, efter at de havde købt en vare.

Det får nu forbrugerombudsmanden til at advarer alle mod hjemmesiden.

Mange klager

I en pressemeddelelse advares forbrugere, der har handlet på Bilablau om, at de skal være opmærksomme på, om selskabet uretmæssigt trækker penge fra deres konti.

De har nemlig ikke fået tydelig information om, at de automatisk blev tilmeldt et abonnement, da de købte en vare på Bilablau, siger forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen:

- Forbrugere, der har handlet på Bilablau, skal være opmærksomme på, om selskabet uretmæssigt trækker penge fra deres konti. På det seneste har vi modtaget mange klager fra forbrugere, som først nu opdager, at de har betalt gentagne gange for et såkaldt ”abonnement” til Bilablau. Senest beløb helt op på 899 kr. tre gange om måneden.

- Her er tale om meget grove lovovertrædelser, hvor der bliver hævet penge på forbrugernes konti, uden de ved det, uddyber hun.

Tidligere politianmeldt

Forbrugerombudsmanden har tidligere politianmeldt Bilablau for netop denne måde at drive virksomhed på, men sagen har endnu ikke været for retten.

Ifølge Finans er der tale om en massiv klagestorm mod webshoppen, hvor tusindvis af kunder er havnet i en uheldig situation.

Ejeren af virksomheden har ifølge mediet skovlet penge ind i de seneste to år. Her er det blevet til en samlet indtjening på seks millioner kroner.