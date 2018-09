Advarer mod dødsensfarlige planter i Danmark: - Meget usædvanligt syn

'Pas på disse planter'.

Sådan lyder advarslen fra Agri Nord, der i sidste uge fandt ti planter af typen datura stramonium - i daglig tale pigæble - i marken hos et kvægbrug.

Og den advarsel skal tages alvorligt.

Ekstra Bladet har talt med chefkonsulent i Agri Nord, Flemming Flor, der fortæller, at de i værste fald kan være livsfarlige.

- Det er meget usædvanligt, og det er normalt ikke noget, som vi ser her i Danmark. Det kan da også godt ske, at vi er de eneste, som har fundet den her i landet, og det er vi jo ikke så begejstrede for. Den er meget giftigt for mennesker og dyr, så hvis du ser den ude i naturen, så skal du få fjernet den med det samme.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Agri Nord

- Den er heldigvis kun giftig ved indtagelse, så du kan godt bare rykke den op med fingrene, hvis du finder den. Hvor mange gram, man skal indtage, hvis man skal dø af det, kan en læge svare på, men det er ikke noget, man skal spøge med, siger Flemming Flor til Ekstra Bladet.

Pas på dyrene

- Hvad skal man gøre, hvis man finder den i sin have?

- Vi opfordrer til, at man destruer den med det samme. Få rykket den op og smid den i haveaffaldet. Det er ukrudt, der bare skal fjernes, siger Flemming Flor til Ekstra Bladet.

- Mennesker kan man jo fortælle, at de ikke skal spise den. Men hvad gør man som hundeejer?

Artiklen fortsætter under billedet

- Nu er det sådan, at hunde sjældent spiser græs. Men hvis man har heste eller køer, så skal man virkelig passe på og holde sine dyr væk fra planten, siger Flemming Flor til Ekstra Bladet.

Ifølge chefkonsulenten er det kun på kvægbruget i Nordjylland, at de har fundet den giftige plante.

Samtidig fortæller han, at den er meget nem at kende, hvis man har set et billede af den.