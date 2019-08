Advarer mod farlig rottebakterie i vandet

Dansk Byggeri opfordrer alle, der har været i kontakt med vand efter et skybrud, til at beskytte huden og vaske hænder grundigt

Efter flere dage med kraftige regnskyl over Danmark opfordrer Dansk Byggeri nu til at passe ekstra godt på i de områder, hvor regnen har presset sig op af kloakkerne.

Det skriver fyens.dk.

Regnen kan presse kloakvandet op i kældre, og det er ikke uden risiko at begynde at fjerne vandet, advarer Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri.

Vandet kan nemlig indeholde bakterier, der transporteres via rotternes urinvejssystem og som forårsager den alvorlige Weils sygdom.

- Hvis du kommer i kontakt med vand, som indeholder urin fra inficerede rotter, kan du blive smittet med sygdommen gennem selv de mindste sår og rifter, siger Mette Møller Nielsen til fyens.dk.

500.000 smittes årligt

Symptomerne på Weils sygdom minder ifølge Statens Serum Institut meget om almindelige influenzasymptomer, altså hovedpine, feber, opkast og kvalme.

Den bedste måde at beskytte sig mod de såkaldte leptospirose-bakterier er ved at iføre sig gummistøvler og gummihandsker samt rengøre spande og andre redskaber med kogende vand bagefter.

- Den bedste forebyggelse er at have helt styr på hygiejnen. Du bør bruge handsker og vaske hænder, hvis du er i nærheden af vand, der kan være blandet med urin fra rotter. Hvis du har sår eller rifter, bør du også undgå at have bar hud, siger Mette Møller Nielsen til fyens.dk.

På verdensplan smittes over 500.000 personer årligt med den alvorlige sygdom, som bedst kan behandles med penicilin. Heraf dør mellem 5 og 15 procent af de smittede, skriver rottebekæmpelse.dk.

I Danmark får mellem 10 og 30 personer årligt diagnosen leptospirose.