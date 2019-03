Advarer mod farligt trampolin-brug: Vi hopper helt forkert

Solen titter frem, og danskerne begynder så småt at tage trampolinen i brug, men det er ikke alle, som ved, hvordan man hopper uden at komme galt af sted.

Rustne fjedre, løse ben og en hullet dug på trampolinen er ting, der skal holdes øje med. Vejret påvirker nemlig også din trampolin, hvis du som mange vælger at lade trampolinen stå udenfor hele året rundt. Det er hele 60 procent af de danske børnefamilier, der lader deres trampolin stå udendørs hele året. Det kan slide en del på trampolinens stand.

MEN det er ikke kun standen, der skal holdes øje med. Når børnene leger i haven og vil hoppe på trampolin, er der også et par sikkerhedsregler, som de fleste ikke overholder, og som medfører, at over 7000 danske børn om året kommer til skade, når de springer rundt på trampolinen.

Vi skal derfor også tænke over, hvordan vi hopper!

Ekstra Bladet er taget ud for at få de bedste råd, og vise hvordan man bedst undgår at slå sig, når man hopper, og sikre at trampolinen står, som den skal. Vi har taget ekspert Signe Lykke Schouw fra Børneulykkesfonden med på råd.

I videoen over artiklen forklarer hun, hvordan man bedst tager trampolinen i brug.

