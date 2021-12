Advarer mod glatte veje: Kør forsigtigt!

Der kan være glat på vejene rundtomkring i landet her til morgen, og derfor bør trafikanter passe ekstra på.

Sådan lyder meldingen fra DMI tidligt tirsdag.

- Der er risiko for rimglatte veje i hele landet, så man skal være ekstra forsigtig og tage sig lidt ekstra tid, siger vagthavende meteorolog Frank Nielsen.

Morgenen er da også startet koldt ud med temperaturer mellem tre og syv frostgrader.

- Det er koldest her til morgen, fortæller meteorologen.

Kan blive glattere

I den vestlige og nordøstlige del af Jylland er der også en risiko for, at der kan komme is på vejene.

- Der kan komme nogle småbyger, og når nedbøren rammer vejbanerne, kan det sætte sig som is, siger Frank Nielsen.

Men i løbet af dagen vil risikoen aftage.

- Når solen står op, vil temperaturen stige, især i den sydlige og østlige del af landet. Og så forsvinder rimen efterhånden.

På Vejdirektoratets trafikkort kan du se, hvor i landet der lige nu er glatte veje.