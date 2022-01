Advarer mod kartoffelsandwich: Risiko for plastikstykker

Har du planer om at sætte tænderne i en saftig kartoffelsandwich fra Kohberg, så kan det godt være, du lige skal tjekke stregkoden først.

Kohberg tilbagekalder nemlig to parti kartoffelsandwicher, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse tirsdag.

Det skyldes, at der er risiko for at finde plastikstykker i sandwicherne, hvilket gør dem farlige at spise.

Fødevarestyrelsen råder derfor forbrugerne til at enten at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at smide det ud, skriver de.

Sandwicherne er solgt i dagligvarebutikker i hele Danmark. De har udløbsdatoerne 19. og 20. januar, EAN-stregkoden 5701246105645 og clips-koderne 1901F3 og 2001F3.