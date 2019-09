Advarer mod kraftig vind

Skal du udenfor søndag, er det med at passe på. Vinden er kraftig, og det kan få løse ting til at flyve rundt, advarer DMI

Blæst fra vest og vindstød af stormstyrke.

Sådan lyder den efterårsagtige prognose for søndagens vejr, hvor DMI advarer mod cyklister til at holde øje med flyvende genstande.

- Vi skal indstille os på en temmelig blæsende søndag, hvor vi nogle steder vil få vindstød af stormstyrke og hård kuling, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Thyge Rasmussen.

- Der kan godt være ting, der flyver rundt, og som man skal passe på, hvis man er ude og cykle. Men det kan også være en god idé at spænde havemøblerne ordentligt fast, så de ikke flyver rundt, lyder opfordringen.

Solen kommer frem

Især nord for Limfjorden bliver vinden hård, men også resten af landet vil mærke vindstødene.

- I Vendsyssel kommer der vindstød på 25 meter i sekundet, og ellers ligger de på 20 meter i sekundet. Det bliver værst i eftermiddag og hen på aftenen, lyder det fra Thyge Rasmussen.

På Vejdirektoratets hjemmeside advares der desuden mod kraftig vind på broerne. Det er blandt andet på Svendborgsundbroen, Langelandsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroen, at vindfølsomme køretøjer frarådes al kørsel.

Vinden forventes at aftage sidst på eftermiddagen.

Krydser fingre

Flere steder i landet vil det også dryppe med regn, mens en koldfront passerer ned over landet, men hen på eftermiddagen kommer solen frem igen.

- Det er jo en formidlende omstændighed her i blæsevejret. Hvis man finder et sted med læ, så bliver det faktisk okay vejr, siger meteorologen.

Vinden aftager søndag aften, men kommer igen mandag og tirsdag.

- Det bliver nogle blæsende dage med god kuling fra nordvest. Efteråret viser sig fra den kedelige side, men vores prognoser antyder, at vejret bliver mærkbart bedre i næste uge, så det krydser jeg fingre for, fortæller Thyge Rasmussen.