Advarer mod lort

I disse dage bør man afholde sig fra at bade eller stå på paddleboard i vandet omkring Aarhus Lystbådehavn.

Det er nemlig fyldt med afføring, skriver TV 2 Østjylland.

Advarslen kommer fra havnemester Ejvind Nielsen. Ifølge ham er vandet blevet forurenet, fordi bådejerne i havnen tømmer deres spildevandstanke ud i havnebassinet.

- Kvaliteten af vandet er på et niveau, hvor vi simpelthen advarer folk imod at bade. Vi måler kvaliteten flere steder og har gjort det i lang tid, og det sker, at vi måler et for højt indhold af colibakterier, fortæller Ejvind Nielsen til mediet.

Han tilføjer, at det har været et problem i alle 15 år, han har været havnemester.

Det er ellers ulovligt at tømme sin spildevandstank så tæt på havnen. Det skal ske 22 kilometer fra nærmeste havn, og fartøjer, der er mindre end 20 år gamle, skal have indbygget spildevandstank, som kan tømmes på land, skriver mediet.