Advarer mod ny svindel: Særligt én metode er populær

Du kender det sikkert godt. Du har ryddet op på loftet eller i kælderrummet og erkendt, at den der gamle kommode, du har gemt siden din første studiebolig, nok ikke kommer i brug igen.

Men hvorfor ikke tjene en skilling på den i stedet for at smide den til storskrald?

Løsningen for mange er at sætte det gamle møbel til salg på DBA. Men gør du det, skal du altså være opmærksom.

Svindlere har nemlig udtænkt et snedigt trick, som de seneste måneder har lokket et stigende antal sælgere på DBA i en fælde.

Det fortæller kundeservicechef hos DBA Lene Kristensen til Ekstra Bladet.

Stigning på 30 procent

Her har de nemlig de sidste tre-fire måneder oplevet en stigning på 30 procent i antallet af svindelforsøg, i forhold til hvad de plejer at se, fortæller hun.

- Det, der typisk sker, er, at du har en vare til salg. En køber kontakter dig og siger, at han er interesseret i at købe din vare, og han vil gerne betale for både varen og fragten, hvilket han nok skal stå for. Så beder han om din mailadresse og siger, at kommunikationen skal foregå der, forklarer Lene Kristensen.

- Så sender han en mail til en falsk betalings- eller fragtside, og der skal du som sælger indtaste dine kreditkortoplysninger for at få beløbet, varen er sat til salg for.

Problemet er bare, at DBA hverken har et kurer- eller betalingssystem, og dermed havner kortoplysningerne altså i de forkerte hænder.

Kontakter køberen dig på WhatsApp, sendes linket oftest dér.

Mørketal

Lene Kristensen kan ikke komme med præcise tal på, hvor mange der oplever svindel på DBA. Det skyldes blandt andet, at det er svært for DBA at gøre noget, når først kommunikationen er flyttet væk fra deres platform.

- Det kan godt være svært for os at vurdere, hvor stort omfanget er, fordi det både kan foregå på den chat-mulighed, man har på sine annoncer, men også uden for DBA - typisk via WhatsApp. Og vi har svært ved at vurdere, hvor mange der oplever det på WhatsApp, siger hun.

- Når sælgeren flytter kommunikationen fra DBA, betyder det, at de stadig har mulighed for at fortsætte dialogen, selvom vi har blokeret dem på DBA. Derfor er et af vores gode råd at holde dialogen på DBA.

- Når I opfordrer til at holde dialogen på DBA, hvorfor er sælgerens telefonnummer så stadig oplyst på siden?

- Det er, fordi vi stadig har købere og sælgere, som faktisk ringer til hinanden. Og det skal de stadig have mulighed for, for det er jo altså stadig en lille del, der ikke er ærlige købere. Og det er et ønske fra købere og sælgere, at de har denne mulighed, siger Lene Kristensen og uddyber, at de også hele tiden arbejder på at gøre det sværere for robotter at trawle igennem siden og indhente telefonnumre.

Herunder kan du se eksempler på, hvordan svindlen ser ud:

