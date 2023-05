Samfund ... 13. maj. 2023 kl. 14:24 Gem artikel Gemt artikel

Advarer: Motionister kan skabe trafik-kaos

Et par motionsbegivenheder i Aalborg kan i weekenden skabe trængsel for bilister, advarer Vejdirektoratet. Også i Horsens truer et par koncerter med at skabe kø