Advarer om farligt affald: 'Grotesk billede'

I anledning af #worldcleanupday har danske Dyrenes Beskyttelse delt et tankevækkende billede.

En måge med næbet fanget i en Odense Pilsner-dåse.

- Det udgør virkelig et problem. Vi ser et stigende antal sager, hvor dyr er kommet i problemer på grund af affald. Billedet med fuglen er grotesk, siger dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse Yvonne Johansen til Ekstra Bladet.

- Vi ser også svaner, der er bliver fanget i fiskesnøre- og kroge. Enten er det noget, fiskerne har glemt, ellers er de ikke omhyggelige nok til at tage det med sig.

- Derudover ser vi det med alle former for plastik og dåser.

- Bliver vi dårligere og dårligere til at rydde op?

- Både og. Det er svært at sige. Der er jo kampagner for at samle skrald ind, og hvad det gør for miljøet og klimaet, hvilket også kommer dyrene til gode.

- Men der er selvfølgelig altid skovsvin, konstaterer dyreværnschefen fra Dyrenes Beskyttelse.

Også køer

Ud over at være dyrværnschef har Yvonne Johansen også en fortid som dyrlæge.

- I min tid som dyrlæge så jeg særligt, hvordan køer havde en tendens til at spise fx dåser, hvilket gjorde indvendig skade på dem.

- Vi ser også, hvordan pindsvin får ting på hovedet og ikke kan komme ud af det igen.

Nødt til at aflive

Bliver dyr fanget i vores skrald, kan de have en ulykkelig udgang.

- Dyr, der bliver viklet ind i menneskeaffald, kommer til at lide den langsomme sultedød, hvis ikke vi finder dem i tide. Til tider er vi simpelthen nødt til at nødaflive dem, fordi de har fået så store skader, siger Yvonne Johansen.

Sidste år rykkede Dyrenes Beskyttelse ud til cirka 300 dyreredninger på grund af menneskeaffald.

