Advarer om glatte veje

Især i Jylland er der efter let snefald risiko for glatte veje tirsdag morgen, idet vejtemperaturen ligger under frysepunktet

Vintervejret rammer efter alt at dømme først for alvor onsdag, men allerede tirsdag meldes der om glatte veje i flere politikredse. Sydjyllands Politi har advaret borgere i kredsen på tidligt tirsdag, og Vejdirektoratet melder om sne- og isglatte veje længere mod nord i Rebild Kommune.

Vagthavende meteorolog ved DMI, Erik Hansen, oplyser, at vejtemperaturen ret mange steder i hele landet er under frysepunktet, og at der i kraft af snefald især i Jylland let kan opstå glatte veje.

- Der er tale om meget lette snebyger, der har drysset lidt rundt omkring. Det kan gøre vejene glatte, siger Erik Hansen til Ekstra Bladet.

- Sneen er ikke noget, der volder store problemer, men stedvist kan vejene altså være glatte. Det gælder hele landet, men altså især i Jylland.

- Natten til onsdag kommer der noget lidt kraftigere vejr op, som kan give større problemer, siger Erik Hansen.