Advarer om koleraudbrud: Udviklingen er bekymrende

På blot en måned har Læger uden Grænser behandlet 8500 personer, der er smittet med kolera, i Haitis hovedstad, Port-au-Prince.

97 mennesker er døde med sygdommen i tidsperioden.

Og det er ikke blot på Haiti, den ekstremt smitsomme sygdom spreder sig.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse tirsdag.

Hele 29 lande er ifølge WHO ramt af koleraudbrud lige nu, og særligt steder med begrænset adgang til vand er hårdt ramt, lyder det fra Læger uden Grænser.

Sværere at få adgang til rent vand

'Vi ser, at der kommer flere, mere udbredte og voldsommere udbrud af kolera rundt om i verden. Det kommer på bagkant af coronapandemien, som har presset mange sundhedssystemer i knæ,' lyder det fra læge hos Læger uden Grænser Vibeke Brix i pressemeddelelsen.

'Og det sker, i takt med at det bliver sværere at få adgang til rent vand mange steder. En begrænsning, vi ser i områder med blandt andet tørke, oversvømmelser, konflikt eller flygtningestrømme. Udviklingen er bekymrende og værre, end hvad vi normalt ser,' forklarer hun.

Let at behandle

Kolera spredes, når vand forurenes med bakterier fra afføring. Sygdommen giver diarré og opkast og medfører hurtig dehydrering.

Får man ikke rettidig behandling, kan man dø inden for bare få timer.

Ifølge sygeplejerske hos Læger uden Grænser Anni Fjord kan kolera let behandles, eftersom væske er det vigtigste i den akutte fase.

'Når kolerapatienter til hospitalet, dør færre end én procent. Men bliver de ikke behandlet, dør halvdelen,' fortæller hun.

Ifølge Læger uden Grænser er der på grund af det store udbrud opstået mangel på vacciner. Derfor bakker organisationen op om beslutningen om at skrue antallet af vaccinedoser ned, så man nu skal have én frem for to.