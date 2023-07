Advarer om kollaps: Japans befolkningstal styrtdykker

Befolkningstallet i Japan skrumpede med 800.523 i 2022, hvilket er et rekordhøjt antal.

Det viser data fra landets indenrigsministerium onsdag.

Mange industrilande døjer med faldene fødselsrater, men problemet er især markant i Japan, hvor befolkningstallet er faldet de seneste 14 år i træk.

Landet har den næstældste befolkning i verden efter det velhavende fyrstedømme Monaco, hvor der bor knap 40.000 mennesker.

Japans premierminister, Fumio Kishida, advarede i januar om, at landet står på grænsen til et kollaps af samfundet, hvis ikke tendensen vender.

For første gang faldt befolkningstallet i samtlige af Japans 47 præfekturer sidste år.

I alt bor der nu 122.423.038 mennesker i Japan.

Sidste års fald er det største siden 1968, hvor regeringen begyndte at måle befolkningstallet.

Antallet af udlændinge i Japan voksede derimod med rekordhøje 289.498 personer sidste år til lige knap 3 millioner. Det er det højeste siden 2013.

Det sker, efter at regeringen har lempet immigrationsreglerne for at få bugt med befolkningskrisen.

- Faldet i antallet af børn og befolkning er en vigtig problemstilling, der påvirker Japans social-, økonomi- og velfærdsudfordringer, siger regeringens øverste talsmand, Hirokazu Matsuno, på et pressemøde.

Regeringen vil ifølge ham arbejde på via reformer at få flere kvinder og ældre til at tilslutte sig arbejdsmarkedet.

Færre end 800.000 børn blev født i Japan sidste år. Det er samtidig det laveste antal, siden man begyndte at måle.

I sidste måned offentliggjorde Fumio Kishida en 25 milliarder dollars stor plan om at udvide støtten til familier og yngre mennesker. Beløbet svarer til næsten 170 milliarder kroner.