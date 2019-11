Advarer om listeria: Fisk tilbagekaldt

Hvis du har købt varmrøgede fiskeprodukter fra Hirtshals Seafood A/S, så er det en god idé ikke at spise dem.

De varmrøgede fisk bliver nemlig kaldt tilbage.

Det gør de, fordi der er risiko for listeria i produkterne, oplyser Fødevarestyrelsen.

'Der er risiko for, at produkterne kan indeholde listeria, efter funde af listeria i et enkelt produkt. Det kan ikke udelukkes, at der kan være sket krydsforureningen til flere produkter og der er risiko for at listeria kan vokse i de varmrøgede produkter fremstillet efter d. 25.10.2019', skriver styrelsen.

Mange produkter

Det er en lang række forskellige produkter, der bliver trukket tilbage.

Der er blandt andet tale om Hirtshals Røgeri varmrøget laks i varianterne naturel’, med peber, med hvidløg, med chili eller med ramsløg, varmrøget sildefileter, markrelfileter naturel eller med peber og varmrøget hel makrel.

Også produkter fra Blue Ocean, Gestus og Omhu, der også hører under Hirtshals Seafood A/S, bliver trukket tilbage.

Få det fulde overblik og de præcise sidste anvendelsesdatoer, man skal passe på med at spise, hos Fødevarestyrelsen.

Produkterne er solgt i butikker i hele landet i henholdsvis Kvickly, Super Brugsen, dagli’Brugsen, madcoop.dk, ABC lavpris, Løvbjerg, Rema 1000, Menu, Spar, Let-køb, Netto, føtex eller Bilka eller Min Købmand.

Feber og hovedpine

Hvis man allerede har spist af nogle af de produkter, der mistænkes for at indeholde listeria, kan man holde øje med, om man får symptomber på infektion med listeriabakterier

Symptomerne kan være influenzalignende med feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mavetarm-problemer.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at hvis man har købt et af de fiskeprodukter, der er trukket tilbage, at man leverer det tilbage til butikken, hvor de er købt.

Alternativt kan man smide produktet ud.