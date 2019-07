Advarer om mega-kø: Bliv hjemme!

Lad vær med at køre i denne weekend.

- Lørdag er den værste dag, når folk skal ud og hjem. Hvis man kan køre mandag, tirsdag eller om natten, så er det bedre.

Sørg for at have en opdateret GPS, som kan lede dig af andre veje, når der er kø på motorvejen.

- Den vil også tage stilling til, om det bedst kan betale sig at holde i kø eller søge andre veje.

Sørg for at have vand og mad med i bilen.

- Så er du forberedt, hvis du sidder i kø.

Væbn dig med tålmodighed.

- Du kommer ikke hurtigere frem, bare fordi du lader dig stresse.