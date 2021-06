Advarer om nye corona-symptomer

Mandag blev det en kendsgerning, at England udskyder den fulde genåbning af samfundet i fire uger på grund af tiltagende smitte med Delta-varianten af covid-19.

Varianten, der først blev opdaget i Indien, er i dag skyld i 90 procent af smittetilfældene i England.

Nu fortæller den britiske epidemiolog ved King's College i London Tim Spector, at anderledes symptomer kan stå bag den øgede smitte.

- Virusen opfører sig anderledes. Det er mere som en stærk forkølelse. Folk tror, de har fået en sæsonbaseret forkølelse, og så fortsætter de med at gå ud og feste, siger han.

Skiller sig ud

Tim Spector leder arbejdet med et britisk studie, hvor coronasmittede deler deres symptomer i en app, og her skiller Delta-varianten sig ud fra tidligere symptomer, der typisk har været forbundet med coronavirus.

Tidligere har de hyppigste symptomer på coronavirius i Storbritannien koncentreret sig om feber, hoste og nedsat lugte- og smagssans.

- Nu er det væsentligste symptomer hovedpine, øm hals, løbende næse og feber, siger han.

Siden Delta-varianten, der forleden sendte 800 danske elever hjem fra skole, er hoste på en 5. plads over mest hyppige symptomer, mens nedsat lugtesans end ikke er at finde i top 10.

Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, har tidligere udtrykt bekymring for udbrud med den indiske variant, der især er på fremmarch i England.

- Det er den sorte sky, vi skal holde øje med hen over sommeren. Den er markant mere smitsom end den variant, der dominerer nu, sagde han.

Mere smitsom

De britiske myndigheder har tidligere meldt ud, at varianten er 60 procent mere smitsom end den første variant, der blev opdaget i landet. De har ligeledes peget på, at vaccinerne er mindre effektive mod Delta-varianten.

Ifølge de norske myndigheder er der dog intet, der tyder på, at vaccinerne er mindre effektive, når det kommer til alvorlige sygdomsforløb, skriver Dagbladet.

I Storbritannien stiger smitten gennemsnitligt med 64 procent om ugen. I de hårdest ramte områder fordobles smittetallene ugentligt, fortalte den britiske premierminister, Boris Johnson, til BBC efter den planlagte åbning af det engelske samfund blev udskudt i fire uger.

Flere europæiske lande, herunder Frankrig, har skærpet rejserestriktioner for briter for at forhindre spredningen af coronamutationen yderligere.