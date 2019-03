Advarer om sort is

'Pas på sort is.'

Sådan lyder advarslen tirsdag morgen fra Midt og Vestjyllands Politi på Twitter.

I løbet af morgenstunden har politikredsen oplevet flere ulykker, hvor særligt cyklister og knallertkørere er væltet, efter de er blevet overrasket af sort is.

Go`morgen Midt- og Vestjylland. Pas på "sort is" flere uheld med cyklister og knallertkørere her til morgen. Der kan også være glat på fortrovet. Vagtchefen — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) March 12, 2019

Også flere andre steder i Jylland oplyser politiet, at der lige nu saltes på grund af det glatte føre.

Hos DMI oplyser vagtchef Martin Lindberg, at der de kommende timer kan være problemer for morgentrafikken med netop glatføre.

Særligt i Midt-, Østjylland og på Sjælland vil der de kommende timer være glat.

- Vi forventer, at der frem til klokken ni vil være glat flere steder. Vi opfordrer trafikanterne til at køre forsigtigt, lyder det fra Martin Lindberg.

Han oplyser samtidig, at temperaturerne er stigende. Det skyldes et regnvejr, der er ved at trække ind over landet vest fra.

- I Jylland vil regnvejret stedvist blive til sne og slud. Men det er ikke noget, vi regner med ligger sig, selvom der er tale om relativ kold luft.

- Sne og slud vil holde sig til Jylland. I løbet af dagen stiger temperaturerne til mellem to og syv grader. Der vil være let til frisk vind fra sydvest og syd.

- Samtidig vil vinden tiltage til jævn til hård vind fra syd. Ved kysterne kulling.

- I aften og i nat vil der være overskyet med regn eller slud, men så klare det op fra vest ud på natten. Så det er ikke utænkeligt, der kan være glatte veje i morgen tidlig i Jylland, siger Martin Lindberg til Ekstra Bladet