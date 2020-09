Advarer om tæt tåge: Her bliver det værst

DMI melder om risiko for tæt tåge med lav sigtbarhed i 'store dele af Jylland', og derfor advarer Syd- og Sønderjyllands Politi nu borgerne.

Den tætte tåge vil ramme Jylland i nat og lørdag morgen, og derfor opfordrer politiet til, at bilister kører efter forholdene.

'Risiko for tæt tåge fra midt på natten frem til lørdag sidst på formiddagen i områderne Esbjerg, Varde, Vejen og Haderslev', skriver politiet på Twitter.

Ifølge DMI vil sigtbarheden mange steder være under 100 meter.

'Tæt tåge kan give problemer i trafikken så kør forsigtig', lyder opfordringen fra DMI på deres hjemmeside.

Selvom tågen forventes at lette lørdag formiddag ved 11-tiden, så er det ikke helt slut med det lumske vejr.

I de efterfølgende to nætter, forventer DMI også, at der vil være risiko for stedvis tæt tåge.