Advarer om tæt tåge

Stort set hele landet vågner til risiko for tæt tåge onsdag.

Det skriver DMI natten til onsdag på Twitter.

her lyder det, at kun nordjyderne og bornholmerne går fri. Ellers skal bilister over hele landet forvente tæt tåge i morgentimerne.

Derfor sender DMI et varsel ud. Meteorolog ved DMI Anna Christiansen uddyber:

- I de foregående nætter har der været tåge mange steder i landet, stedvis også tæt tåge med sigt under 100 meter. I løbet af natten er der igen blevet dannet tåge flere steder i landet, og det kan ikke udelukkes at sigten stedvis igen når under 100 meter, og kriteriet for tæt tåge dermed opfyldes.

- Tågen ventes at ligge frem til omkring klokken ni, og dermed også i morgentrafikken, så var opmærksom på dette!