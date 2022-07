Advarer om 'varme-apokalypse'

Hedebølger hærger i disse dage en række sydeuropæiske lande, hvor flere tusinde mennesker har været nødt til at flygte fra store naturbrande som følge af den høje varme, og som også har taget livet af flere hundrede mennesker.

Nu advarer meteorologer om en såkaldt 'heat apocalypse' ('varme-apokalypse' på dansk) i det vestlige Frankrig.

Det skriver flere internationale medier herunder The Guardian og BBC.

Brandmænd kæmper i øjeblikket mod naturbrande flere steder i Sydeuropa. Her tæt på Louchats, som ligger 35 kilometer fra Landiras i Gironde. Foto: Philippe Lopez/Ritzau Scanpix

'Det stopper aldrig'

Ifølge medierne har tæt på 25.000 mennesker været nødsaget til at forlade hjem, ferielejligheder og campingpladser og søge ly i specielle områder for evakuerede personer.

Ligeledes har voldsomme naturbrande i Spanien, Portugal og Grækenland også tvunget flere tusinde på flugt.

- Det stopper aldrig, sagde David Brunner, en af de 1500 brandmænd, som kæmper mod flammerne i Gironde i det sydvestlige Frankrig, ifølge The Guardian.

Og netop Gironde, som er et populært område for mange turister, er blevet særligt hårdt ramt. Siden sidste tirsdag har naturbrande ødelagt over 14.000 hektar landbrugsjord i området.

En mand fylder sin vandflaske ved et springvand i Bordeaux, Frankrig, 18. juli 2022. Foto: Roman Perrocheau/Ritzau Scanpix

Varmerekorder

En række byer i Frankrig har allerede mandag sat varmerekorder, ifølge Frankrigs meteorologiske institut, Meteo France.

I Brest, som ligger i det nordvestlige Frankrig, er der målt temperaturer på 39,2 grader. I Lannion har man målt 38,7, mens man i Nantes, der ligger længere syd på, har målt helt op til 40,5 grader.

Også i Niort, som ligger ved den franske vestkyst nord for Bordeaux, har man målt over de 40 grader.

