Advarer om voldsomme fald: Dansk gigant kan falde 40 procent

Det seneste år er kursen kun gået én vej.

Opad!

Mens resten af C25-indekset faldt drastisk gennem 2022, bragede Novo Nordisk-aktien i vejret. Men Danmarks største medicinalvirksomhed skal ikke regne med, at festen på aktiemarkedet fortsætter, skriver Euroinvestor.

Topper nu

Faktisk risikerer den danske folkeaktie at falde voldsomt i 2023.

Mens Novo-aktien steg cirka 30 procent i det forgangne år, kan den falde med helt op til 40 procent i år, lyder advarslen fra direktør i Jackson Familieinvest, Thorleif Jackson:

- Novo har handlet inden for en forholdsvis snæver kurskanal indenfor de sidste 30 år. Hvis man tror på, at den kurskanal også vil være gældende i fremtiden, må man forvente, kursen falder eller går sidelæns de næste år.

Han påpeger videre, at investorer historisk har givet mellem 17 og 30 kroner for at få fingrene i 1 krone af virksomhedens indtjening. I skrivende stund betaler de dog 40 kroner for samme andel i Novos indtjening.

Det betyder ifølge Thorleif Jackson, at kursen formentlig vil få et dyk i den nærmeste fremtid.

Lars Christensen er uafhængig makroøkonom og kommer med sine bud på aktiemarkedet i 2023. Privatfoto

Fald i 2023

Det er generelt en noget atypisk situation, vi kigger ind i næste år, når det kommer til aktiemarkedet. Aktiemarkedet mangler nemlig sit 'anker'.

Det har den uafhængige topøkonom Lars Christensen, der er tidligere chefanalytiker hos Danske Bank og chefredaktør på Euroinvestor, tidligere fortalt Ekstra Bladet.

Han spår således, at aktierne kan falde over en bred kam igen i det nuværende år.

- Hvis vi kigger på USA's aktiemarked over for USA's økonomi, så er aktierne ikke billige. Det ekstreme er, at vi har set så store fald i en lang periode, og vi kan stadig ikke sige, at aktierne er billige, siger Lars Christensen.

- Vil det betyde yderligere fald på aktiemarkedet?

- Man kan i hvert fald sige, at fordi aktierne ikke er billige, så kommer de investorer, der normalt køber op billigt, ikke ind i markedet.

Ekstra Bladet har haft besøg af Andreas Steno Larsen, der ligesom Lars Christensen er uafhængig topøkonom. Han forklarer her, hvordan man kan forvalte sin formue i en krisetid.