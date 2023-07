Advarer: Parasit hærger dansk sø

Et dyp i vandet kan være ganske dejligt over sommeren.

Badeglade danskere kan dog ende med at få sig noget af et chok, hvis slår et smut forbi Buresø i Egedal Kommune.

Her huserer ikten nemlig: En lille parasit og fladorm, der lever i ferskvand, og som kan bore sig under huden på mennesker og forårsage udslæt i form af svømmekløe.

Advarer

Det er Egedal Kommune selv, der nu slår parasit-alarm efter henvendelser om borgere, der har fået svømmekløe efter en tur i Buresø.

TV 2 Kosmopol har talt med Anna-Sofie Stensgaard, lektor ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet.

Hun fortæller, at menneskers immunforsvar oftest udsletter ikten, inden den når ret langt ind under huden. Men...

Annonce:

- Forskning har vist, at parasitten kan migrere til lunger eller det centrale nervesystem hos andre pattedyr, og måske i sjældne tilfælde også hos mennesker, siger hun til mediet.

Udbredt i Danmark

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med Miljøstyrelsen, som slår fast, at parasitten er 'udbredt i danske ferskvandsområder'.

Ikten vil typisk gennemføre sin livscyklus i svømmefugle med ferskvandssnegle som mellemvært, lyder det.

'Dog kan det stadium, der lever frit i ferskvand og inficerer svømmefugle, tage fejl, og forsøge at bore sig ind i huden på et menneske. Den mikroskopiske larve dør hurtigt i den forkerte vært, og så kan der opstå et kløende udslæt – 'swimmer’s itch'.'