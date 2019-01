Advarer skattejægere efter container-tab: Bliv væk!

Nysgerrige sjæle er gået på jagt, efter indholdet fra de 270 containere, skibet MSC Zoe onsdag tabte, er begyndt at skylle i land. Men indholdet er farligt, advarer myndighederne nu

Hollandske myndigheder opfordrer lige nu borgere til at holde sig væk fra indholdet af de op mod 270 containere, der siden i går er skyllet i land på en kyststrækning ved det landets nordlige vadehav.

Ifølge kystvagten indeholder tre af containerne nemlig tønder med organisk peroxid, en brandfarlig og meget giftig kemisk forbindelse.

Det har imidlertid ikke afholdt skattejægere og lykkeriddere fra at gennemsøge det strandede vraggods, der også menes at indeholde blandt andet Ikea-møbler, legetøj, og fladskærms-tv'er.

Den slags kategoriseres ellers som vraggods, og beboerne på de hollandske øer har i århundreder nydt godt af, at den slags skyllede op på deres strande.

Gratis fladskærme

Det hele strøg i havet onsdag, da et skib fra A.P. Møller-Mærsk-partneren MSC - MSC Zoe, et af verdens største containerskibe - blev mødt af storm, som også gav stormflod flere steder i Danmark.

Ifølge Reuters blev containerne blæst af skibet ved den tyske ø Borkum og flød mod Holland.

- 'MSC Zoe' kom ind i hårdt vejr på vej mod Bremerhaven i Tyskland 2. januar. Uheldigvis blev et antal containere beskadiget eller tabt under meget svære omstændigheder, skrev MSC i en pressemeddelelse.

'MSC Zoe' har en kapacitet på 19.224 tyvefodscontainere, hvilket gør det til et af verdens største containerskibe. Billeder af skibet viser utallige containere fra A.P. Møller-Mærsk. Maersk Line og MSC har i flere år været partnere i 2M-alliancen. Her deler de to rederier skibe og kapacitet på de helt store ruter mellem Asien og Europa, de transatlantiske ruter og stillehavsruterne. Kilde: Ritzau, Reuters Vis mere Luk

Selskabet har hyret en privat aktør til at hjælpe med at spore containerne, da de udgør en fare for skibstrafikken.

Flere containere er skyllet i land og er åbnet på de hollandske øer Terschelling og Vlieland.

Hæren sat ind

Senest er den hollandske hær er blevet sat ind i området for at hjælpe med at rydde op, oplyser Reuters.

Imens forestår tyske myndigheder undersøgelsen af, hvad der forårsagede ulykken, eftersom det skete i tysk farvand.