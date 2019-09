Advarer skolebørn: Sådan overlever du et masseskyderi

Informationsvideo skal klæde skolebørn på til at overleve et skoleskyderi. Se den herunder

Skoleting som blyanter, sakse og gymnastiktøj bliver pludselig til overlevelsesredskaber i en gribende ny informationsvideo, der skal forhindre skoleskyderier i USA ved at oplyse om faresignalerne, og hvad man gør, hvis det utænkelige skulle ske, skriver Washington Post.

I videoen ser man elever fremvise deres nyerhvervede skoleting. En dreng løber ned ad skolens gange i sine nye sko, men da man indser, hvorfor han løber, skifter stemningen brat. Drengen løber nemlig for at slippe væk fra et skoleskyderi, og resten af videoen handler derefter om, hvordan man kan bruge forskellige skoleting praktisk ved et skyderi.

Bag videoen står organisationen Sandy Hook Promise, der er sat i verden for at forebygge skoleskyderier. Organisationen er startet og drevet af forældre, som mistede deres børn ved Sandy Hook-skoleskyderiet i 2012, hvor 26 blev dræbt, deriblandt 20 børn i alderen seks til syv år.

- Vi vil ikke have at folk vender ryggen til det (skoleskydningsproblemet, red.), så at lade som om det ikke eksisterer vil ikke løse det, fortæller medstifter af organisationen Nicole Hockley, som mistede sin seksårige søn Dylan i Sandy Hook-skyderiet, i talkshowet 'Today'.

- Pigen med telefonen i slutningen rammer mig hver gang, siger Nicole Hockley om den pige i videoen, der sender en besked til sin mor mens hun gemmer sig.

Siden Columbine-massakren i 1999 har intet mindre end 228.000 amerikanske skoleelever ifølge Washington Post oplevet et skoleskyderi, og salget af skudsikre skoletasker er steget hvert år siden 2016. Det er dog ikke noget Nicole Hockley kunne finde på at købe til sin anden søn, Jake, som overlevede Sandy Hook-massakren.

- Han er ikke en soldat på vej i krig, han er en dreng på vej til matematiktime, lyder det.

Sandy Hook Promise udsendte i 2016 videoen 'Evan', hvor der videoen igennem er mange tegn på et nært forestående skoleskyderi. Læg for eksempel mærke til det blad drengen i baggrunden læser. Video: Sandy Hook Promise.

