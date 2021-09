Advarer: Smid kinesiske mobiltelefoner ud

Muligheden for censur får Litauens forsvarsministerium til at opfordre landets borgere til at skille sig af med kinesiske mobiltelefoner

Smid jeres kinesiske mobiltelefoner ud.

Sådan lyder opfordringen til befolkningen fra Litauens forsvarsministerium.

- Vores anbefaling er ikke at købe nye kinesiske telefoner og at skaffe sig af med dem, man allerede har købt, så hurtigt som muligt, siger Litauens forsvarsminister, Margiris Abukevicius, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker på baggrund af en regeringsrapport, som angiveligt viser, at enheder fra den kinesiske smartphonegigant Xiaomi har en indbygget mulighed for at identificere og censurere bestemte vendinger.

Censurerer vendinger

Enhederne har ifølge Reuters mulighed for at censurere vendinger som 'frit Tibet', 'længe leve Taiwans uafhængighed' eller 'demokratibevægelse'.

Muligheden for at identificere og censurere vendinger er angiveligt slået fra i Europa, men kan blive slået til eksternt, hvornår det skal være, fremgår det af rapporten.

Ifølge Steen Jørgensen, ekspert i mobiltelefoni og chefredaktør for mobilsiden mobil.nu, er der god grund til at overveje, om man som dansker har lyst til at gøre brug af kinesiske telefoner.

- Jeg tror ikke, at man behøver at være bekymret for, at det kinesiske styre som sådan lytter med på vores almindelige samtaler, men der er etiske overvejelser at gøre. Har man lyst til at støtte et regime, der gør brug af den slags metoder, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Styret i Kina har jo helt sikkert bedt Xiaomi om at inkludere den kritisable teknologi i deres produkter - også selv om de ikke vil indrømme det. Og så må man spørge sig selv om, hvad de ellers kan finde på.

Ikke kun telefoner

Heller ikke andre kinesiske produkter, der er koblet på internettet, kan anbefales af Steen Jørgensen.

- Alle smart gadgets - som f.eks. robotstøvsugere - der er koblet på nettet, er i virkeligheden problematiske. Der er store sikkerhedsproblemer, som hackere nemt kan udnytte til at få adgang til dit wifi i hjemmet. Så det skal man seriøst overveje, lyder det fra Steen Jørgensen.

Reuters har forsøgt at få en kommentar på Xiaomi, men de har ikke reageret på forespørgslen, oplyser nyhedsbureauet.