Advarer: Snart flere mundbind end vandmænd i havet

Snart kan der være flere mundbind og plastikhandsker, som driver rundt i havene, end vandmænd.

De mange værnemidler, der er blevet taget i brug verden over under coronakrisen, kan nemlig bidrage til forurening i havene. Et problem, som i forvejen truer dyre- og plantelivet.

Sådan advarer en fransk miljøorganisation ved navn Opération Mer Propre (Operation Rent Hav, red.), skriver The Guardian.

- Det er et løfte om forurening, som vil opstå, hvis der ikke bliver gjort noget, siger Joffrey Peltier fra organisationen til mediet.

Ifølge miljøorganisationen kan brugen af engangsplastik under coronakrisen øge forureningen i havene. Foto: Opération Mer Propre/Ritzau Scanpix

Flyder rundt som vandmænd

Medlemmer af organisationen dykker ofte efter affald langs den franske riviera. De melder om, at de er begyndt at se mundbind, der driver rundt som vandmænd, håndspritflasker og vandfyldte latex-handsker på havbunden.

Ifølge Joffrey Peltier er der ikke tale om, at organisationen har fundet 'enorme' mængder.

Men deres fund har vækket en bekymring om, at der er opstået en ny form for forurening, der vil sprede sig og blive allestedsnærværende som en konsekvens af, at millioner har anvendt engangsplastik i form af eksempelvis handsker og mundbind under coronakrisen.

Flere lande har således bestilt store mængder værnemidler under krisen, herunder Frankrig, som tilbage i april bestilte næsten to milliarder mundbind fra Kina.

Opération Mer Propre håber på, at de - ved at dele billederne taget under deres dykketure - kan få folk til i højere grad af bruge øget håndvask frem for handsker og masker, der hvor det kan lade sig gøre.

- Med alle alternativerne er plastik ikke løsningen til at beskytte os mod covid-19. Det er vores budskab, siger Joffrey Peltier.