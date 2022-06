Advarer strandgæster: 'Kom ikke i kontakt med havskum'

Overvejer man en tur til stranden de kommende dage, skal man undgå havskum på stranden på en godt 35 kilometer lang strækning ved den jyske vestkyst.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er der nemlig fundet giftige fluorstoffer i vandet fra Thyborøn i nord til Bøvling Klit ved Thorsminde i syd.

Der er tale om forhøjede niveauer af såkaldt PFAS, skriver Lemvig Kommune i en pressemeddelelse.

Denne strækning er berørt af det forhøjede niveau af PFAS. Foto: Lemvig Kommune.

Må gerne bade

Ifølge både Lemvig Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed er badning i havet ved strækningen dog ikke frarådet.

Dog fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed ud fra et forsigtighedsprincip 'direkte kontakt med det blivende havskum, der ligger på stranden og i strandkanten efter eksempelvis en storm'

– Vi har fået lavet en grundig kortlægning af hele området. Meget tyder på, at kilden til PFAS-forureningen skal findes i Vesterhavet, siger direktør for teknik og miljø Claus Borg fra Lemvig Kommune.

– Det er vigtigt for os at understrege, at selvom der er fundet forurening med PFAS, så er det ikke forbundet med en sundhedsrisiko at bade i området eller at opholde sig eller lege på stranden, fortsætter direktøren.

Kommer man alligevel i kontakt med den giftige havskum, skal man vaske sig grundigt efterfølgende, lyder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed.