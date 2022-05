Advarer: Trafikkaos i vente

Kristi Himmelfartsferien står for døren.

Det betyder, at mange danskere benytter lejligheden til at besøge familie eller valfarte i sommerhus tværs over landet.

Derfor skal man forvente, at trafikken ikke kommer til at glide helt smertefrit. Sådan lyder det tirsdag fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Her har vi balladen

Selvom selve Kristi Himmelfartsdag først ligger torsdag, vil man allerede onsdag opleve forlænget rejsetid, fortæller specialkonsulent Helene Cecilie Kærsgaard:

- Det er særligt lige op til Kristi Himmelfartsferien, altså onsdag den 25. maj mellem klokken 14.00 og 19.00, at der er stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid. På det tidspunkt vil ferietrafikken nemlig begynde at blande sig med myldretidstrafikken, og så har vi balladen.

- Vi opfordrer som altid til, at man holder sig orienteret på trafikinfo.dk, så man kan nå at ændre rute eller afrejsetidspunkt, hvis der er sket noget derude. Vi opdaterer løbende om trafiksituationen her og nu.

Det samme gælder søndag, når folk vender retur fra ferien.

'Feriens hjemrejsetrafik forventes at være på sit højeste søndag den 29. maj mellem kl. 12.00 og 16.00, hvor trafikanterne må påregne tæt trafik og risiko for mindre kødannelser fra vest mod øst over E20 Fynske Motorvej og Vestmotorvejen og via rute 21 fra Sjællands Odde mod hovedstadsområdet, lyder det videre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danskerne ventes i stor stil at udnytte ferien til at tage en tur i sommerhus. Foto: Claus Bonnerup

Kø til sommerhuset

Sommerhussæsonen er ligeledes for alvor gået i gang. Det betyder, at Vejdirektoratet også forventer tæt trafik til og fra de større sommerhusområder.

'Forvent tæt trafik på de større rejsedage på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 40 ved Skagen, rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 21 mod Sjællands Odde', skriver Vejdirektoratet.