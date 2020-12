Advarer Trump: - Nogen ender med at blive skudt

Donald Trumps vedvarende angreb på det amerikanske valgsystem og hans udokumenterede påstande om valgsvindel ender med at koste menneskeliv.

Det frygter Trumps partifælle og leder af delstaten Georgias afstemningssystem, Gabriel Sterling, som ved en pressekonference tirsdag i Atlanta ifølge BBC dirrende af harme understregede, at Trump og andre republikanere er gået for vidt i deres fordømmelse af valget.

Deres retorik risikerer at inspirere deres følgere til at begå vold, mener Sterling.

- Nogen ender med at komme til skade. Nogen ender med at blive skudt. Nogen ender med at blive dræbt, og det er forkert, sagde Sterling og nærmest tryglede Trump og sine republikanske partifæller om at stoppe deres kampagne.

Sterling fremdrog et eksempel på alvorlig chikane rettet mod en ung mand, der arbejdede for valgkommissionen i et amt i Georgia.

Den 20-årige mand er ifølge Sterling uden grundlag blevet hvirvlet ind i højredrejede konspirationsteorier og er blevet truet på livet. Også hans familie er blevet chikaneret, sagde Sterling.

Den 20-årige skal være blevet anklaget for forræderi efter, at det stod klart, at Joe Biden knebent vandt staten Georgia ved præsidentvalget i november. En omtælling af stemmerne har bekræftet udfaldet.

Gabriel Sterling fremhævede, at han selv har fået politibeskyttelse ved sit hjem, og at Georgias delstatsminister Brad Raffensperger også oplever chikane på grund af valgresultatet. Hans hustru skal således have modtaget ‘seksualiserede trusler på sin mobiltelefon’.

- Hr. præsident, De har ikke fordømt disse handlinger eller dette sprog. Senatorer, I har ikke fordømt disse handlinger eller dette sprog, sagde Sterling tirsdag.

- Vi har brug for, at I træder frem og indtager en lederrolle. Vis noget lederskab.

- Dødstrusler, fysiske trusler, intimidering. Det er for meget. Det er forkert. Det hele er gået for vidt. Det må stoppe nu, sagde Sterling.

En talsmand for Donald Trumps kampagnestab, Tim Murtaugh, understreger ifølge BBC, at staben arbejder for, at ‘alle legale stemmer er talt med, og at illegale stemmer ikke er talt med’.

Murtaugh understreger videre, at ‘ingen bør benytte sig af trusler eller vold, og hvis det er sket, fordømmer vi det fuldt ud’.

Donald Trump reagerede på Sterlings tale på Twitter ved at formidle en video af Sterlings tale uden at kommentere hans bekymring for følgerne af Trumps optræden efter valgnederlaget.

Trump skrev blandt andet: ‘Fusk med valget. Afslør det massive vælgerbedrag i Georgia’.

Twitter har markeret tweetet med en advarsel om, at 'denne påstand om valgsvindel bestrides'.

