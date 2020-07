Advarer turister mod vildfarne skud

Risikoen for at træde ind på området, mens en øvelse er i gang, er ifølge Forsvaret stor

Vildfarne turister, der uvidende bevæger sig ind på Forsvarets øvelsesområder, er hverdag ved de populære sommerhusområder i Vejers og Blåvand i Sydjylland.

Men det er ikke uden risiko. Mange ved nemlig ikke, at de har forvildet sig ind på områder, hvor der skydes med skarpt.

- Det er 12-15 gange om dagen her i sommerperioden, at vi er nede og fortælle turisterne på stranden, at der er en skarpskydning i gang. Og inde i landet er det op til fem gange om ugen, at vi må fortælle turisterne, at de ikke må være her, siger major på Oksbøl Kaserne Stig Gunnar Larsen til dr.dk.

300 årlige skydedage

Øvelsesområdet ved Oksbøllejren er landets største og omfatter ifølge Forsvaret cirka 6500 hektar. Området anvendes primært af hæren til større øvelser, hvor der skydes med alle slags våben.

Dette sker mellem 250 og 300 dage om året, og risikoen for at træde ind på området, mens en øvelse er i gang, er derfor stor.

Artiklen fortsætter under billedet ...

For at øge sikkerheden er 27 nye master på otte meter ifølge DR ved at blive sat op i Forsvarets skarpskydningsområde ved Oksbøl.

Når et rødt signal hejses op i masten, betyder det, at der bliver skudt med skarpt.