Advarer: Undgå boligsidernes fup

Lige om lidt går den store boligjagt ind, når landets kommende studenter flytter hjemmefra for at bo ved deres uddannelse.

Men man skal holde tungen lige i munden, når man desperat søger efter et sted at kalde hjem. Det er nemlig ikke bare udlejerne, man skal være varsom over for, men også boligportalerne, hvor forskellige lejemål bliver slået op.

Det konstaterer Forbrugerombudsmanden, i og med de har indskærpet reglerne til boligportaler, der opererer med svært gennemskuelige gebyrer og abonnementer.

- Vi har også tænkt os af egen drift at gennemgå boligsiderne, da vi har allerede fået rigtig mange klager. Boligportalerne har fået en frist på to måneder til at rette ind, siger Saira Tasnim, der er sagsbehandler ved Forbrugerombudsmanden.

Ifølge forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen vil der blive holdt godt øje med de ellers uigennemskuelige abonnementsaftaler.

- Boligportaler har, ligesom alle andre virksomheder, pligt til at oplyse forbrugerne klart og forståeligt om et abonnements pris og bindingsvilkår, siger hun.

Klag, klag, klag

Selvom boligsiderne nu har fået en frist på to måneder til at få styr på sagerne, kan man stadig klage over dem.

- Det er selvfølgelig altid en god idé at indgive klagen til os, da vi på den måde kan blive gjort opmærksom på en side, som vi måske ikke har kendt til.

- Hvis man rent faktisk bliver snydt og får trukket nogle penge, som man ikke har godkendt, er det rigtig vigtigt, at man gør indsigelse over for selskabet, siger Saira Tasnim.

Efter fristen på de to måneder oplyser forbrugerombudsmanden, at de vil oprette sager mod alle boligsider, som ikke overholder loven.