Advarsel: 16-årig fik usædvanlig voldsom sol-forbrænding

Den 16-årige britiske teenager Maisie Squires har lagt et billede ud på sin Facebook, hvor hun præsenterer en usædvanlig voldsom sol-forbrænding, som hun netop har fået under en ferie på Cuba. Sol-forbrændingen er så voldsom, at den må betegnes som en af de værste, der nogensinde er set.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, The Sun og Daily Mail

Maisie Squires har også lagt et opslag ud på Facebook med den britiske avis The Suns artikel om hendes voldsomme forbrænding. Herunder kan du se hendes oprindelige opslag, der var så voldsomt, at Facebook valgte at dække billedet med sort, så brugerne selv frivilligt kan vælge om de vil se det voldsomme billede.

Til billedet skrev Maisie følgende:

'Tjek lige hvor hævet og forfærdelig min ryg ser ud. Det var sådan min sol-forbrænding udviklede sig her til morgen efter en ni timers lang flyvning tilbage til England. Jeg er chokeret. Nu skal jeg til behandling på akut-modtagelsen'.

Således skriver Maisie og fortsætter:

'Jeg havde snorket en time på min ferie på Cuba, og min ryg var selvfølgelig varm. Men jeg vidste ikke, at jeg havde fået en voldsom sol-forbrænding. Jeg brugte oven i købet solcreme. Jeg tror, at jeg fik så store vabler på ryggen, fordi det var meget varmt på Cuba i tirsdags. Og jeg har en meget lys hud.'

Herunder kan du se det skræmmende billede:

Maisies stærkt forbrændte ryg med to store vabler. Hun blev behandlet for sin sol-forbrænding, da hun vendte tilbage til England fra en ferie på Cuba. (Foto: Privatfoto)

Maisies far, Dean Squires har i dag udtalt sig til Daily Mail om sin datters voldsomme sol-forbrænding:

- Hun havde taget solcreme på kroppen. Det skete under de sidse dage på ferien på Cuba. Da vi kom til England, tog vi på hospitalet, hvor Maisie blev behandlet med SudoCrem. Lægerne sagde, at vi ikke måtte trykke væsken ud af vablerne. Men at naturen selv skulle gå sin gang.

- Hver gang jeg så på min datters ryg, var jeg ved at bryde sammen. Det var så meget værre i virkeligheden. Jeg har aldrig nogensinde set så voldsom en forbrænding.