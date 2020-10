Advarsel: Coronavirus kan smitte gennem luften

I lang tid var den gængse opfattelse, at Corona-virusset smittede via dråber – altså når folk nøs, hostede eller åndede tungt. Men efterhånden som kendskabet til den pandemiske virus er vokset, har forskerne måttet erkende, at en del smittetilfælde kun kan forklares, hvis virus smitter igennem luften via aerosoler, som er mikrodråber.

Og dette har betydning især inden døre, men det kan også i mindre grad medføre smitte udendørs – f.eks. i forbindelse med møde med løbere.

Der har været eksempler på superspredning udendørs, forklarer Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet. Foto: Jonas Olufson

– Mæslingevirusset er et meget effektivt virus, der formår at smitte voldsomt både via dråber og som aerosoler – altså luftbårent. Coronavirusset er ikke nær så farligt, for i så fald havde de forholdsregler, myndighederne har taget, ikke haft megen virkning. Men vi ved nu på grund af smitteforekomster, der ikke kan forklares på anden vis, at især i den kolde sæson, hvor folk er meget inde, kan der ske smitte den vej. Derfor er det uhyre vigtigt at lufte meget ud. Mht. til udendørs smitte kan man også være så uheldig at løbe ind i luftbårne vira. Men risikoen er betragtelig mindre udendørs end indenfor, forklarer virolog Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet.

Normal hedder det, at man skal holde afstand på en eller to meter, Men der er eksempler på, at folk er blevet smittet mere end seks meter væk, og derfor er det budskab, som forskerne nu rundsender, at der skal luftes godt ud, hvor man opholder sig.

Eksperter anbefaler, at man bærer mundbind, hvis man færdes hvor der er løbere. Man skal passe på sig selv. Foto: Jens Dresling/ Polfoto

Bær mundbind

– Det er også rigtigt, at en løber trækker en hale på 25 meter med aerosoler – altså luftpartikler efter sig, men oftest vil vinden forstyrre og fortynde spredningen. Dog har der været eksempler på superspredning udendørs, men det er sjældent. Alligevel vil jeg anbefale folk fra risikogruppen at holde sig fra løberne, hvis de er nervøse. Man kan også med fordel bære mundbind, hvis man færdes i bymiljøer, hvor mange løbetræner, siger Randrup Thomsen.

Han tilføjer, at man selvfølge godt kunne indføre time-slots eller andre regler for løbere, som man kender der fra Frankrig, og som man gjorde i Danmark i foråret. Men det er utroligt ressourcekrævende at holde øje med, at reglerne overholdes, og selv om smitten pt. stiger bekymrende meget, så er det endnu ikke kriminelt højt.

Vigtig influenza- og pneumokokvaccine

– Mht til løberne anses det for god opførsel, at løbe en bue uden om dem, man møder – blandt andet for at sikre andre mod aerosoler. Men jeg medgiver, at i en tid, hvor det kan være svært at få folk til at forstå, at de ikke må holde kæmpe piratfester, kan det måske også være svært at nå ud til løberne med en budskab om at vise hensyn.

Virologen anbefaler, at risikogrupperne gør alt for at beskytte sig selv – i stedet for at forvente, at andre passer på dem. Det indebærer blandt andet, at de bør lade sig vaccinere mod influenza- og pneumokokvirus. Vacciner som pt. er gratis for denne gruppe.